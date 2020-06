Auto in fiamme lungo la A28

La prima partenza dei Vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta nella tarda mattinata, intorno alle 13, per un incendio in autostrada. All'altezza dello svincolo per Porcia, un'auto, per cause ancora al vaglio, ha preso fuoco. A bordo viaggiavano tre donne di Bassano del Grappa, che per fortuna sono rimaste illese, essendo riuscite a mettersi in salvo prima che le fiamme divampassero.

I pompieri hanno spento l'incendio e supportato le persone coinvolte. Sul posto anche la Polstrada e gli ausiliari del traffico.