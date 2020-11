Questo pomeriggio, la Prima Partenza dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Trieste è intervenuta in via Montasio, a Trieste, per l'incendio di un'auto in sosta nel parcheggio condominiale.

Il rogo è stato prontamente domato con l'utilizzo del Naspo ad alta pressione; le cause sono in fase di accertamento. Nessuna persona è rimasta ferita.