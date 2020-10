Intervento dei Vigili del Fuoco in via Brannenburg, a Osoppo, poco prima delle 5 di questa mattina, per un incendio di una vettura posteggiata a bordo strada.

Probabilmente per un guasto di natura elettrica, la macchina è stata avvolta dalle fiamme. Danneggiata anche, sebbene parzialmente, una vettura che si trovava posteggiata lì vicino.

Sul posto una squadra dei pompieri del Distaccamento di Gemona del Friuli che ha domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Nessuno è rimasto ferito.