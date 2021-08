Intorno alle 6 di questa mattina, i Vigili del Fuoco sono stati inviati in autostrada, lungo la A28, all'altezza di Sacile Ovest, in direzione Conegliano, dove una vettura Nissan ha preso improvvisamente fuoco durante la marcia. Il conducente del mezzo è riuscito a uscire per tempo e a mettersi in salvo. I pompieri hanno quindi domato il rogo e messo in sicurezza l'area. Qualche disagio per la circolazione, risolto in breve tempo.