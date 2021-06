Auto incastrata sotto il rimorchio del tir

Incidente questa mattina, intorno alle 9.45, a San Giorgio di Nogaro, nella zona industriale Aussa Corno, all'altezza della fabbrica della Birra Castello, in prossimità di un intersezione.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Latisana, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrati una vettura e un camion.

La macchina è finita incastrata, con la parte anteriore, sotto il rimorchio del camion. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio dell'elicottero sanitario e un'ambulanza.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a liberare dalle lamiere il conducente della vettura, che durante le operazioni di soccorso è rimasto sempre cosciente, utilizzando il divaricatore e le cesoie idrauliche. Una volta estratto dall’auto, l’uomo è stato preso in consegna dal personale sanitario e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati.