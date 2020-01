Auto investe un ciclista a Ipplis

Una ciclista è stato investito questa mattina intorno alle 11 lungo la Strada di Ipllis, a Premariacco. A urtarlo, per cause in corso di accertamento, è stato il conducente di una vettura che si è fermato subito per prestare soccorso.

Nell'impatto l'uomo in bici, un 71enne della zona, è rovinato al suolo e ha riportato tumefazioni ed escoriazioni. È sempre rimasto vigile e non ha mai perso i sensi. È stato portato in ospedale a Udine per tutte le cure del caso. A urtarlo un 67enne di Premariacco. Per i rilievi i carabinieri e la polizia locale.