Auto nel canale a Villacaccia di Lestizza

Una donna di 35 anni è rimasta ferita a seguito di un incidente accaduto nella notte, a mezzanotte e mezza, a Villacaccia di Lestizza.

Era al volante della sua auto quando, per cause al vaglio dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Latisana, intervenuti sul posto per accertamenti, rilievi e viabilità, ha perso il controllo della vettura, che è andata a finire nel canale Ledra.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e la Sala Operativa del Nue ha allertato i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo. La donna, del posto, è stata assistita e accompagnata in ospedale. Per lei, fortunatamente, ferite non gravi.

Utilizzando l'autogru, i pompieri hanno provveduto a recuperare la vettura finita nel canale.