Auto nel fossato a Maron di Brugnera

La prima partenza del Comando Vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta, intorno alle 12, per un'uscita di strada autonoma da parte di un'automobile a Maron di Brugnera, in via Puja, all'altezza del civico 57.

I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura e tre pali della linea telefonica, coinvolti nell'incidente. Sul posto anche i Carabinieri di Sacile.