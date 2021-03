Incidente, questa mattina alle 11, a Pertegada, in Comune di Latisana. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno trovato un'autovettura uscita di strada senza coinvolgere altri veicoli, nel fossato adiacente alla carreggiata. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area del sinistro. Nessuna conseguenza per l'autista del mezzo incidentato.