Auto nel fossato ad Aviano

Una donna è rimasta ferita nella serata di ieri, a seguito di un incidente, poco dopo le 21.30, lungo via Pedemontana Occidentale, nel territorio del comune di Aviano, all'altezza del Cro.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, allertate dalla Sores, la donna ha perso il controllo della vettura, finita all'interno di un canale a bordo strada. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Nue 112, sul posto i Vigili del fuoco, l'equipaggio di un'ambulanza ed è decollato l'elicottero. Attivata anche la squadra di Protezione Civile del Comune di Aviano per il trasporto dell'equipe dell'elisoccorso dal punto di atterraggio al luogo dell'incidente.

All'arrivo sul posto la donna, che nel frattempo era riuscita a uscire autonomamente dalla vettura, è stata assistita e poi trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Pordenone fortunatamente in condizioni non gravi.