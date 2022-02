Auto nel fossato, due giovani in condizioni serie

E' di due feriti, ricoverati in condizioni serie all'ospedale di Pordenone, il bilancio dell'incidente avvenuto questa notte lungo l'ex provinciale 6 tra Zoppola e Domanins. Per cause al vaglio dei Carabinieri di Maniago, un'Alfa Giulia, a bordo della quale viaggiavano i due giovani, è uscita di strada, finendo nel fossato.

Sul posto personale sanitario e i Vigili del fuoco di Spilimbergo, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo del sinistro. L'auto è stata rimossa dal soccorso stradale Bastianello.