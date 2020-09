Auto nel fossato, incidente all'alba in Tangenziale

Incidente stradale questa mattina presto, intorno alle 5, a Udine, sulla rampa di accesso alla tangenziale per chi proviene dal Città Fiera. Il conducente di una Bmw ha perso il controllo della vettura e la macchina è andata a finire nel fossato tra la tangenziale e l'autostrada.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando di Udine e il personale medico. Per il conducente della vettura, per fortuna, non ci sarebbero gravi conseguenze sotto il profilo sanitario. È stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'autolettiga inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. Rilievi dei Carabinieri.