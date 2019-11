Auto nel fossato, muore un 31enne di San Vito

Incidente mortale, nel tardo pomeriggio, in via Venezia a San Biagio di Cinto Caomaggiore. Intorno alle 18.30 è scattato l'allarme per una Volkswagen finita rovesciata in un fossato dopo aver affrontato una curva. Nel violento impatto ha perso la vita Davide Zavattin, un uomo di 31 anni originario di San Vito al Tagliamento e residente a Cinto, dove esercitava come libero professionista. Una ragazza, che lavora a Lignano come cameriera, è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Portogruaro e Motta di Livenza hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto le due persone. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il personale del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo, che era seduto sul lato passeggero.

La ragazza alla guida è stata stabilizzata dal personale sanitario e trasferita in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.