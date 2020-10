Auto nella scarpata, un morto in A4

Incidente mortale nel tratto autostradale tra Duino e la barriera del Lisert in direzione Venezia.

Un’auto, sul quale viaggiavano due persone, è uscita dalla sede stradale e ha finito la propria corsa nella scarpata; per uno dei due passeggeri non c'è stato nulla da fare. Ferita in modo serio l'altra persona.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 12.30. Sul posto stanno operando la Polizia stradale per i rilievi, i Vigili del fuoco, il 118, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico.

La Concessionaria ha provveduto a chiudere la corsia di marcia per permettere l’arrivo dei soccorsi. Le auto e i mezzi pesanti vengono fatti transitare sulla corsia di sorpasso.

Notizia in aggiornamento