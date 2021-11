Auto piena di generi alimentari, scatta l'arresto

Ieri pomeriggio, la volante del Commissariato Duino Aurisina ha fermato, al casello del Lisert, un’auto con targa serba e i suoi occupanti, due uomini sui 30 anni e una ragazza.

All’atto del controllo dei documenti l’attenzione degli agenti è stata attirata dalla presenza, sui sedili posteriori, di numerosi generi alimentari adagiati alla rinfusa. Gli occupanti, gravati da precedenti di polizia specifici per furti in supermercati, non erano in grado di fornire adeguate e convincenti spiegazioni; la merce è stata così sequestrata.

I tre sono stati fotosegnalati e, proprio grazie alle impronte digitali, si è scoperto che la ragazza serba, classe 1996, era stata espulsa dall’Italia nel 2018 ma aveva fatto rientro prima dei cinque anni previsti. La donna aveva sperato di eludere i controlli; nel frattempo, infatti, si era sposata e si è presentata con generalità diverse. Scoperta la sua identità, è stata arrestata e portata nel carcere del Coroneo.