Auto posteggiata avvolta dalle fiamme

È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, questa notte, per domare un incendio che ha completamente distrutto una vettura posteggiata a bordo strada, in località San Giovanni del Tempio, a Sacile, lungo una via interna della frazione, in prossimità della statale 13 Pontebbana.

A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno visto le fiamme levarsi dalla vettura. I pompieri hanno raggiunto il luogo dell'incendio e hanno domato il rogo. Sono rimaste danneggiate anche due auto che erano posteggiate rispettivamente davanti e dietro alla vettura avvolta dalle fiamme.

Sul posto anche i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Sacile. Le cause paiono essere di natura elettrica. Nessuna persona è rimasta ferita.