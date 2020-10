Auto posteggiata prende fuoco

Allarme incendio questa mattina, intorno alle 9, a Fagnigola di Azzano Decimo, in via Bosco Mantova. Per cause in corso di accertamento, probabilmente per un surriscaldamento o per un problema elettrico, una vettura che era stata posteggiata sotto a una tettoia ha preso fuoco; le fiamme hanno avvolto il mezzo.

Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco con un'autobotte per domare il rogo e mettere in sicurezza la copertura. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Azzano Decimo per gli accertamenti e a supporto dei pompieri. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita o intossicata.