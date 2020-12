Fiamme alte vicino alla strada: scatta l'allarme e si scopre che si tratta di auto a fuoco, in una piazzola a bordo carreggiata, in via Damiano Chiesa, a Trieste. L'incendio è accidentale, probabilmente causato da un guasto di natura elettrica.

È successo nella prima serata di oggi. La vettura è andata distrutta. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trieste che hanno domato il rogo. Nessuna persona è rimasta ferita.