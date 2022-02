Auto prende fuoco in A28, nell'altro senso un tamponamento

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti poco prima delle 19 al chilometro 34 dell'A28 per l'incendio di un'auto, che si era fermata appena in tempo in una piazzola di sosta della carreggiata sud, in direzione di Portogruaro, tra le uscite Sacile Ovest e Sacile Est; giunti sul posto con due automezzi, i pompieri hanno subito avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Nel frattempo nella carreggiata opposta, due vetture si sono tamponate, richiedendo l'immediato invio della squadra dei Vigili del fuoco di Conegliano che ha garantito la messa in sicurezza dello scenario e delle persone coinvolte. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito. La viabilità è stata ripristinata alle 20.