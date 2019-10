Auto ruote all'aria a Buja

Brutto incidente stradale questa mattina intorno alle 9 in località Belvedere nel comune di Buja. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Buja e della Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi e viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo e la macchina si è cappottata finendo gomme all'aria in mezzo alla strada. La persona che conduceva il veicolo è stata soccorsa dal personale medico di una ambulanza giunta dall'ospedale di San Daniele. La persona non è rimasta ferita in maniera grave. È stata trasportata al nosocomio sandanielese per prudenza. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento volontario di San Daniele del Friuli per la messa in sicurezza della vettura incidentata e dello scenario, anche a supporto del personale medico.