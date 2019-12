Auto ruote all'aria a Collalto di Tarcento

Incidente di fronte alla concessionaria Prontoauto di Collalto di Tarcento, poco dopo le 16. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto per rilievi, il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un campo, ruote all'aria.

Dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, che transitavano lungo la statale 13 Pontebbana, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli, i Carabinieri e i sanitari. La persona che era alla guida della vettura è stata estratta dai pompieri e affidata alle cure mediche dei sanitari.