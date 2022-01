Auto ruote all'aria a Coseano

Perde il controllo della sua vettura, un'utilitaria, e finisce gomme all'aria nel campo adiacente la strada. È successo ieri pomeriggio in via Nazionale, sulla regionale 464, a Coseano.

A dare l'allarme è stato lo stesso conducente che è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo e che fortunatamente è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli, per la messa in sicurezza della vettura incidentata, e anche i Carabinieri della stazione di Codroipo, per tutti gli accertamenti. Nessun disagio per il traffico.