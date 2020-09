L'autogru dei Vigili del fuoco di Udine è intervenuta questo pomeriggio lungo la statale 54 che da Tarvisio conduce ai laghi di Fusine per rimettere sulla carreggiata un'auto che era scivolata nel fossato laterale.

E' stato necessario far giungere dalla centrale di Udine il mezzo, in quanto nelle condizioni in cui si trovava la vettura non era possibile rimuoverla senza causare danni irreparabili. Le operazioni si sono concluse in poco tempo.