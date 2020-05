Auto si capotta sulla Pontebbana

Alle 13.30, la pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Moggio Udinese è intervenuta lungo la strada statale 13 Pontebbana, all'altezza della progressiva chilometrics 173+500, nel comune di Moggio Udinese dove si era verificato un incidente.

Nello scontro, tra due vetture, una è finita gomme all'aria. Per cause in corso di accertamento, una Fiat Punto, condotta da una donna di Venzone di 51 anni, che stava marciando in direzione Tarvisio, ha invaso la corsia opposta collidendo contro con una Renault Clio, a bordo della quale viaggiavano due ragazzi di 31 e 22, originari di Tarcento.

In seguito all'impatto, la Fiat Punto ha perso aderenza, ribaltandosi sulla sede stradale. I due conducenti e un passeggero sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo per accertamenti, ma nessuno ha riportato lesioni importanti. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri di Moggio Udinese.

Entrambi i mezzi sono stati recuperati dal soccorso stradale. Per la messa in sicurezza dei mezzi sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Gemona del Friuli. La viabilità è stata ripristinata.