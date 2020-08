Auto si cappotta a Cordenons, conducente elitrasportato

Incidente, poco prima delle 15, a Cordenons. Un'auto che stava percorrendo l'ex provinciale 51 in direzione dei guadi, è uscita di strada, terminando la sua corsa in un campo, dopo essersi cappottata.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Pordenone e il personale sanitario, che hanno lavorato in sinergia per liberare il conducente; una volta estratto dall'abitacolo, è stato elitrasportato all'ospedale di Udine. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Quindi, i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e lo scenario. Sul posto anche la Polizia Municipale di Cordenons, per i rilievi e la viabilità.