Auto si cappotta a Mariano del Friuli

A Corona di Mariano del Friuli, nella primissima serata di ieri, si è verificato un incidente che ha coinvolto una vettura. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, il conducente ha perso il controllo e la macchina si è cappottata.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'automedica da Gradisca d'Isonzo, l'ambulanza da Cormons e l'elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco.

L'uomo è stato soccorso dalle equipe sanitarie e poi trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie.