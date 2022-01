Auto si cappotta a Pinzano al Tagliamento

Questa notte, poco prima delle 23.30, la partenza dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo è intervenuta per la fuoriuscita autonoma di un'auto in località Borgo Ampiano in comune di Pinzano al Tagliamento.

Nel violento impatto la vettura ha divelto un palo della linea telefonica e le cabine Telecom ed Enel annesse, rovesciandosi poi sul fianco.

I pompieri, assieme al personale sanitario, hanno soccorso l'occupante, molto scosso ma per fortuna non ferito in modo serio, e messo in sicurezza lo scenario. Sul posto Ambulanza di Spilimbergo, elisoccorso e Carabinieri di Spilimbergo.