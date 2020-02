Auto si cappotta a San Vito al Tagliamento

Incidente stradale, nel pomeriggio, a San Vito al Tagliamento. Poco prima delle 16, la partenza dei Vigili del fuoco di San Vito è intervenuta all'incrocio fra via Angelo Galante e via Brigata Veneziano per lo scontro tra due auto.

Una delle due, dopo l'impatto, si è ribaltata, finendo ruote all'aria. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona. Gli occupanti, usciti autonomamente, sono stati soccorsi dal personale sanitario di San Vito e trasportati all'ospedale per accertamenti. Sul posto anche la Polizia locale di San Vito per i rilievi.