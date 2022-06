Una Lancia Y, condotta da una donna, dopo essere finita fuori strada si è cappottata. L’incidente è successo questa mattina a Udine, in viale Monsignor Nogara, dopo la rotonda.

La guidatrice, ferita in modo non serio, è stata soccorsa dal personale sanitario e accompagnata al pronto soccorso cittadino per le cure del caso. Sul posto per i rilievi la Polizia locale.