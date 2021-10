Auto si cappotta a Villa Santina

Un incidente a Villa Santina, nella notte, intorno alle 22, in via Mulini. Lo scontro ha coinvolto due vetture una delle quali, poi, si è cappottata.

A restare ferito un ragazzo di 25 anni, residente nel Tolmezzino, che si trovava al volante di una Volkswagen Polo. Soccorso dall'equipe sanitaria di un'ambulanza, inviata dalla Sores di Palmanova, è stato accolto al pronto soccorso dell'ospedale di Tolmezzo, insieme a due passeggere che viaggiavano con lui. Fortunatamente nessuno dei tre è rimasto ferito in maniera grave.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo per i rilievi, accertamenti e viabilità. Pare che l'incidente sia stato causato dall'attraversamento della carreggiata da parte di un animale. Sul luogo dello scontro anche i Vigili del Fuoco del capoluogo carnico, per la messa in sicurezza dei mezzi e della sede stradale.

Incidente, poi, intorno alle 22.30 di ieri, a Tavagnacco, in via Nazionale, all'altezza di Feletto Umberto. Si sono scontrate frontalmente due auto condotte rispettivamente da un ragazzo di 29 anni e da una donna di 37 anni, quest'ultima residente a Povoletto; entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario; fortunatamente non sono rimasti feriti in modo grave. Sul posto Fvg Strade, per la messa in sicurezza dell'area, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei due veicoli e i Carabinieri per tutti gli accertamenti e la viabilità.