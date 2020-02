Auto si cappotta alla rotonda, quattro persone ferite

Grave incidente nella notte a San Vito al Tagliamento. L'allarme è scattato alle 2.30, quando un'auto con quattro persone a bordo è uscita di strada in via San Vito all'altezza della nuova rotonda in prossimità di San Giovanni di Casarsa. La macchina ha terminato la sua corsa nei campi, cappottandosi.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento e il personale sanitario, con quattro ambulanze e l'elisoccorso. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, i quattro occupanti erano riusciti a uscire dall'abitacolo. Tre erano in gravi condizioni.

Tutti sono stati assistiti dai pompieri e dai sanitari, che li hanno poi trasportati, in base alla gravità, all'ospedale di Udine e di Pordenone. Sul posto presenti anche i Carabinieri di Casarsa della Delizia e di Pordenone per i rilievi.