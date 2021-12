Auto si cappotta dopo lo scontro con un furgoncino, grave una 34enne

Versa in gravi condizioni una donna di 34 anni che, questo pomeriggio, intorno alle 15, si è scontrata con furgoncino a Villesse, lungo la regionale 351, nel tratto che prende il nome di via Aquileia, all'altezza della rotonda, lungo l'arteria che collega Gradisca con Ruda, in prossimità dell'innesto con la A34.

Nell'impatto la macchina si è cappottata e la 34enne è stata liberata dai Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia, inviati sul luogo dell'incidente insieme al personale sanitario.

Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Stabilizzata, sempre cosciente, la donna è stata trasportata al Santa Maria della Misericordia di Udine, in volo. È ricoverata in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita; non ha mai perso conoscenza.

Lesioni meno gravi per il conducente del furgoncino, trasportato al nosocomio di Gorizia per accertamenti.

Rilievi e viabilità dei Carabinieri della Compagnia di Gradisca.