Auto si cappotta lungo viale Miramare

Un uomo di 75 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente accaduto, intorno alle 14.30, lungo viale Miramare, a Trieste, all'altezza del civico 39.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale e dei Carabinieri, ha perso il controllo della vettura che stava conducendo: l'auto è finita prima contro un albero e, quindi, si è cappottata a bordo strada.

Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Nue 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste.

Pompieri e personale sanitario hanno operato in sinergia per liberare l'uomo dall'abitacolo. Poi la corsa all'ospedale di Cattinara, in codice giallo, per un trauma al torace.

La squadra dei Vigili del fuoco si è poi fatta carico delle operazioni di messa in sicurezza del veicolo.