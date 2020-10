Auto si cappotta nel campo a Fiume Veneto

I Vigili del Fuoco di Pordenone, assieme al personale sanitario e ai Carabinieri, sono intervenuti prima della mezzanotte a Fiume Veneto in via Mazzini, la strada che da Cimpello porta al centro della cittadina, per una fuoriuscita autonoma.

Per cause in corso di accertamento, l'utilitaria ha terminato la propria corsa, dopo svariati metri, in mezzo al campo e con le ruote all'aria.

Il conducente, che fortunatamente è riuscito a uscire da solo dall'abitacolo, ha riportato ferite non serie; è stato preso in cura dai soccorritori, mentre i pompieri hanno verificato che non ci fossero altre persone coinvolte nella dinamica e hanno messo in sicurezza il veicolo e lo scenario.