Auto si cappotta nel fossato

Potrebbe esserci anche il maltempo, come concausa, per un incidente accaduto intorno alle 14, lungo l'ex provinciale 60, lungo la viabilità che da Pasian di Prato porta a San Marco, poco prima della rotonda.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Udine, intervenuti sul posto per rilievi, accertamenti e viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è finito, gomme all'aria, in un fossato, a bordo strada. Sul posto al carro attrezzi per la rimozione del veicolo. In quel momento pioveva molto.