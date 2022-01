Auto si cappotta tra San Giorgio di Nogaro e Torviscosa

Incidente questa mattina, poco dopo le 7.30, tra San Giorgio di Nogaro e Torviscosa. Il conducente ha perso il controllo della vettura, che si è cappottata, finendo a bordo strada, tra la carreggiata e il marciapiede.

Fortunatamente l'automobilista non avrebbe riportato conseguenze particolarmente rilevanti, assistito dai sanitari. Sul posto, la sala operativa della Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza, assieme ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza dell'auto e della sede stradale. Rilievi, accertamenti e viabilità della Polizia Locale. Disagi per il traffico.

In un primo momento, vista la dinamica importante dell'incidente, era stato inviato anche l'elicottero sanitario decollato dalla elibase di Campoformido.