Auto si ribalta e finisce contro un albero in viale Venezia

Incidente, questa mattina verso le 8.30, in viale Venezia a Udine, lungo la corsia riservata ai veicoli lenti, poco dopo l'intersezione con via Gabelli. Una Mercedes, per cause in corso di accertamento, è finita su un fianco, dopo essersi ribaltata. Per rimuovere il mezzo è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, oltre ai sanitari che hanno soccorso il conducente e la polizia locale per i rilievi del caso. L'incidente, vista l'ora di punta, ha causato rallentamenti al traffico. Le corsia riservate ai veicoli lenti, infatti, sono piuttosto trafficate, in quanto percorse obligatoriamente da chi deve svoltare a sinistra del viale.