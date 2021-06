Incidente alle 18.45 lungo la Salita delle Mura, a Muggia. Una vettura, per cause da accertare, si è ribaltata sul fianco in mezzo alla carreggiata. Sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Muggia per mettere in sicurezza il mezzo e l'area.

Il conducente, ferito, è stato preso in carico dal personale sanitario. Per i rilievi sul posto la Polizia di Stato.