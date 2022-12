Auto si ribalta in A4 tra Duino e Monfalcone Est

Un incidente, che vede coinvolto un veicolo leggero, sta bloccando il traffico in A4, nel tratto tra Duino e Monfalcone Est, in direzione Venezia. Tre le persone ferite.

Il sinistro è avvenuto verso le 14.30 al chilometro 518,600, in località Duino. L’auto si è ribaltata lungo la corsia di sorpasso, vicino al new jersey centrale.

Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi, i sanitari, i Vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico.

Per consentire l’arrivo dei soccorsi e la rimozione del mezzo è stato necessario bloccare la circolazione. Il personale sul posto è all’opera per bonificare la sede stradale e liberare la carreggiata per far riprendere il traffico.

Le equipes sanitarie hanno assistito una famiglia composta da padre e madre e bambina. Tutti e tre sono stati trasportati con le ambulanze all'ospedale: la bambina è stata trasportata al Burlo, la mamma e il papà all'ospedale di Cattinara, con le ambulanze una delle quali come medico a bordo, tutti e tre in codice giallo per lesioni al volto e nella parte alta del corpo.