Auto si ribalta nella notte a Cervignano

Paura, intorno all'una della notte, a Cervignano del Friuli, lungo la statale 14 per un incidente che ha coinvolto due vetture. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti sul posto per accertamenti, rilievi e viabilità, una Jeep Toyota si è scontrata con un'altra macchina.

Nell'impatto una delle due vetture è finita contro il guard-rail, ribaltata su un lato. Fortunatamente i due conducenti non sono rimasti feriti, ma è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza della macchina ribaltata e della sede stradale. La statale 14 è rimasta chiusa parzialmente al traffico per circa tre ore, per la bonifica dell'area coinvolta dallo scontro.