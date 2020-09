Auto si ribalta nella notte, ferita una 24enne

Una ragazza di 24 anni è rimasta ferita questa notte, intorno alle 23, dopo aver perso il controllo della sua vettura, una Fiat 500, all'altezza di via Cussignacco, nel comune di Pradamano. La macchina si è ribaltata nell'area del sottopasso e per la ragazza si è temuto il peggio.

È stata inviata un'ambulanza e sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando di Udine, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Palmanova per rilievi e accertamenti.

Per fortuna per la giovane solo lievi lesioni e il trasporto in ambulanza, al Santa Maria della Misericordia di Udine, per accertamenti.