Auto si ribalta sulla fiancata a Trasaghis

Incidente tra Trasaghis e Braulins, poco prima delle 19 di ieri, lungo l'ex provinciale 36.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Gemona del Friuli, intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, il conducente di una Fiat Punto Abarth, un uomo di 35 anni della zona, ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata sulla fiancata, mentre procedeva in direzione Bordano.

La macchina ha occupato quasi tutta la carreggiata; l'automobilista è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo ed è stato soccorso dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli che poi hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente e la stessa automobile. Fortunatamente nessuna particolare conseguenza sanitaria per il 35enne. Disagi per il traffico.