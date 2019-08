Auto si rovescia, tre feriti. Uno è minore

Brutto incidente nella notte a Trieste, dove una vettura si è ribaltata. Tre persone sono rimaste ferite tra cui un minorenne, tutti accolti in ospedale dopo essere stati soccorsi dal personale medico di due ambulanze.

È successo poco dopo la mezzanotte in via Revoltella, nel punto in cui la strada interseca via Forlanini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Trieste, che hanno messo in sicurezza l'auto incidentata e la sede stradale. Per i rilievi e la viabilità la Polizia municipale.