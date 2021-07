Auto si rovescia nel fossato, conducente intrappolato nell'abitacolo

Nel primo pomeriggio, poco dopo le 13, la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta per un'auto che si rovesciata nel fossato che costeggia l'ex provinciale 51, in direzione del guado di Murlis, in comune di Cordenons.

I pompieri hanno liberato il conducente, che era cosciente ma intrappolato all'interno del veicolo, usando le pinze da soccorso, stabilizzando la vettura e tagliando la parte superiore dell'abitacolo. E' stato poi affidato alle cure dei sanitari, accorsi con ambulanza ed elisoccorso. Sul posto per i rilievi e la viabilità i Carabinieri di Cordenons.