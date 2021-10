Auto si schianta contro due mezzi dei pompieri

Tre pompieri sono rimasti leggermente feriti a seguito di un incidente accaduto nel primo pomeriggio di ieri, lungo la strada statale 52 bis Carnica, a Tolmezzo, in prossimità del carcere.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Villa Santina, una ragazza carnica classe 1992 ha perso il controllo della propria auto, una Citroen Xsara, finendo nella corsia opposta e andando a schiantarsi contro due veicoli del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo, un Iveco e un mezzo pickup.

I tre operatori e la conducente sono stati portati al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tolmezzo; i tre pompieri sono stati medicati e subito dopo dimesi, per lesioni lievissime. Trattenuta nel nosocomio carnico, invece, la ragazza, che comunque non versa in gravi condizioni.