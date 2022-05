Auto si schianta contro il guardrail, morto il conducente

Tragedia nel primo pomeriggio lungo l’A23. Una Mercedes è uscita in maniera autonoma e ha finito la propria corsa contro il guardrail. Sulla vettura viaggiavano due muratori giunti in mattinata dal Veneto a Udine per valutare un lavoro.

Nel violentissimo schianto è deceduto il conducente, un 45enne residente a Casali di Scododia, in provincia di Padova, mentre è rimasto ferito il collega, che si trovava sul sedile del passeggero.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 13.30, nel tratto Udine Sud–Palmanova, in direzione Nodo di Palmanova, all'altezza del comune di Bicinicco.

Sul posto il personale sanitario, la Polizia stradale e gli uomini di Autovie Venete. Code e disagi lungo l'autostrada, presa d'assalto da questa mattina in concomitanza con l'Ascensione, la festività austriaca che porta in regione diversi turisti d'oltralpe. Attualmente risultano rallentamenti per chi proviene dal casello di Udine Sud.

Fortunatamente nessun altro veicolo è rimasto coinvolto dall'incidente.

Nel tratto tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste si segnala un altro incidente non grave tra tre mezzi pesanti. Sul posto il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico per rimuovere gli autoarticolati e ripulire la sede stradale per lo sversamento di gasolio da uno dei mezzi coinvolti nel sinistro.