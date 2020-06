Auto si schianta contro la corriera di linea

Incidente questo pomeriggio a Palmanova dove la conducente di una vettura è finita contro la fiancata laterale di una corriera di linea Saf. È successo in Contrada Garzoni, vicino alla polveriera napoleonica, entro le mura.

Pare che la giovane conducente dell'auto si sia spaventata per l'arrivo di un altro veicolo dal senso opposto di marcia e abbia quindi perso il controllo, finendo contro il bus. Per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte nell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, l'equipaggio di un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova e i Carabinieri della Compagnia della Città Stellata. Temporaneamente bloccato il traffico per permettere le operazioni di soccorso.