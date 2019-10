Auto si schianta contro un albero

Incidente stradale intorno a mezzanotte ad Aquileia. Un uomo di 36 anni, cittadino straniero, residente in Friuli, ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un albero nella zona del Foro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano e i sanitari con un'ambulanza. Per lui si era temuto il peggio ma, per fortuna, le sue condizioni si sono rivelate non gravi. Il 36enne è stato comunque condotto in ospedale a Palmanova. Per tutti i rilievi e gli accertamenti i carabinieri di Palmanova.