Auto si schianta contro un pilone ferroviario

Incidente stradale poco dopo la mezzanotte quando un'automobile, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato, è andata a sbattere contro un pilone del ponte ferroviario del raccordo autostradale RA13, al chilometro 3, direzione Venezia.

L'occupante del mezzo, ferito, è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato all'ospedale per le cure del caso.

Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina, intervenuti anche per la segnalazione di un principio d'incendio della Citroen C3; i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e lo scenario.