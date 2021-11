Auto si scontra con un treno, miracolosamente illesa la conducente

Paura questa mattina, intorno alle 10, a San Giorgio di Nogaro, per un incidente che avrebbe potuto avere esiti drammatici. Un'utilitaria che stava percorreva l'ex provinciale 80, in direzione nord, è entrata in collisione con un treno merci proveniente dalla zona industriale e diretto alla locale stazione.

La donna alla guida della macchina non ha riportato ferite, miracolosamente. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento; in quel punto è attivo anche un semaforo. Sul posto il personale ferroviario e gli agenti della Polizia Locale.